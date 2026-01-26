Spot altın, TSİ 01:59 itibarıyla yüzde 1,79 artışla ons başına 5 bin 93 dolara yükseldi; daha önce ise 5 bin 2 dolara kadar gerilemişti. Şubat teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,79 artışla ons başına 5 bin 68 dolara ulaştı.

Gram altın şu sıralar 7 bin 82 liradan alıcı buluyor.

Yatırımcılar, artan jeopolitik gerilimler ve küresel mali riskler karşısında altına yöneldi.

Değerli metallerin yükselişi, Grönland ve Venezuela’dan Orta Doğu’ya kadar son dönemde yaşanan gerilimler ve jeopolitik risklerin artmasıyla paralel. Yatırımcıların altının belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak görmeye devam ettiği anlaşılıyor.

HSBC geçen hafta yayınladığı bir notta, “Altın ve gümüş fiyatlarındaki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor” diye yazdı.

Gümüş de bugün yükselişe geçti ve spot fiyatlar endüstriyel talebin de etkisiyle yüzde 6’ya yakın artarak ons ​​bazında 109,4 dolara ulaştı. Gram gümüş ise 150,8 liradan alıcı buluyor.