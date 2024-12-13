Altın, ABD’deki karışık verilerin yatırımcıları yılın son Fed toplantısından önce kar elde etmeye teşvik etmesinin ardından yatay bir seyir izliyor.

Spot piyasada haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 686 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin 19 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Altın, ABD merkez bankasının önümüzdeki hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceği yönündeki iyimserliğin artmasıyla haftalık bir kazanç elde etmeye devam edecek. Yatırımcılar, Fed’in 2025’in başlarında politika gevşetmelerine ara verebileceği ihtimaline odaklanıyor.

Dünya Altın Konseyi Perşembe günü yayınladığı raporda, Donald Trump başkanlığındaki büyüme ve enflasyon endişelerinin ABD faiz oranları için karmaşık bir görünüm ortasında kazanımları muhtemelen yumuşatacağı için fiyatların 2025’te daha yavaş yükseleceğini açıkladı.

Değerli metal bu yıl şimdiye kadar yüzde 30’dan fazla yükseldi ve bu da onu 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazanımına doğru götürüyor.