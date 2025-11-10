Spot altın ons başına 4.050 dolar seviyesine yakın işlem gördü. Değerli metal geçen haftayı yatay kapatmıştı.

Altın, Cuma günü gelen yükselişi sürdürdü. ABD’de tüketici güveninin, hükümetin kapanması ve artan fiyatlar nedeniyle, kaydedilen en düşük seviyelere yaklaştığı görülürken ekonomik görünüm daha da zayıfladı.

ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. ABD Senatosundaki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe konusunda “evet” oyu vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Senatosunda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor.

Oversea-Chinese Banking Corp.’un yatırım stratejisti Vasu Menon, “Hükümetin kapanma riski ortadan kalktığında, yatırımcılar genellikle yeniden Fed’in politika görünümüne odaklanır. Kapanmanın sona ermesi, ertelenmiş ekonomik verilerin yayımlanmasına imkan tanırsa, büyümede yavaşlama görülmesi durumunda Fed’e daha erken gevşeme alanı sağlayabilir” dedi.

Altın, Ekim ortasında 4.380 doların üzerinde rekor kırmasından bu yana yaklaşık yüzde 8 gerilemiş durumda. Yine de yıl genelinde altın yüzde 50’den fazla yükseldi. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ile merkez bankaları ve bireysel yatırımcıların devam eden alımları, ralliyi destekleyen temel unsurlar olarak varlığını koruyor.

Çin Merkez Bankası da bu rallinin önemli destekçilerinden biri. Banka, Cuma günü yayımlanan verilere göre, Ekim ayında da rezervlerine altın ekleyerek alımlarını 12’nci aya taşıdı. Altına dayalı borsa yatırım fonlarında da son iki seansta net giriş görüldü.

Spot altın TSİ 11.20 itibarıyla yüzde 1,2 yükselerek ons başına 4.048,69 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Gümüş, platin ve paladyum fiyatları da artış kaydetti.