İran’da yaşanan bir olay ülkede büyük tepki çekti. İsmi N.B olarak açıklanan bir amca bir akrabalarının düğünün sonrasında kendisini evine kadar takip eden 5 yaşındaki yeğenini öldürdü. Olay sırasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen amca 5 yaşındaki Hossam’ı önce dövdü ardından ise boğazını yerde bulduğu bir kiremit parçasıyla kesti. 5 yaşındaki yeğeninin ölmesi üzerine cani amca küçük çocuğun cansız bedenini parçalara ayırarak yaktı, yanmış kalıntıları çuvala koyan amca iki arkadaşının yardımıyla bir çöplüğe döktü.

“ONU SEVDİĞİNİ HERKES BİLİYOR”

Olayın ortaya çıkmasından sonra 45 yaşındaki zanlı ve ona yardım eden iki kişi tutuklandı. Amcanın yeğenini çok sevdiğini ve olay karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden bir aile üyesi, “Amcanın yeğenine ne kadar düşkün olduğu ortadaydı. Onu sevdiğini herkes biliyor. Yaşanan olay karşısında şaşkına döndük” dedi.