Jon, dün cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.

1 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle biliniyor. Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.

Jon, Amerikalı yazar ve aktivist Shaun King'in ardından ramazan ayının ilk haftasında İslam'ı kabul ettiği bilinen ikinci Amerikalı oldu.