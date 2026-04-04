Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi. Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.