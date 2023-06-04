New York'un kuzeyindeki Manlius, hafta sonu dört yavrusuyla birlikte kasabanın göletinden çalınan kuğu Faye'nin yasını tutuyor.Yetkililer, yavru kuğuların kurtarıldığını, ancak kuğunun yendiğini açıkladı.

Manlius Belediye Başkanı Paul Whorrall, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anne kuğu telef oldu. Söylemesi üzücü ama onu yediler.” dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Manlius polis çavuşu Ken Hatter ise üç gencin kuğu kaçırma olayıyla bağlantılı olarak hırsızlık ve cezai zarar verme gibi suçlardan gözaltına alındığını söyledi.

Faye ve eşi Manny gibi dilsiz kuğuların anavatanı Kuzey Amerika değil. Hayvanlar, bölgede güzellikleri için seviliyorlar ancak vahşi yaşam yetkilileri tarafından istilacı olarak kabul ediliyorlar. Kuğuları avlamak birkaç ABD eyaletinde yasal, fakat New York'ta değil.

Bununla birlikte kuğular, Manlius’un sembolü olarak kabul ediliyor. Whorrall, "Kuğular 100 yılı aşkın bir süredir bu köyün bir parçası. Kuğularımızla tanınıyoruz." diye konuştu.

Faye ve Manny ise on yılı aşkın bir süredir köyün göletinde dolaşıyor ve her bahar yumurtadan çıkan yavrularını büyütüyorlardı. Hayvanlar, 2010 yılında, biyolog ve kendini "kuğu uzmanı" olarak tanımlayan Michael Bean tarafından kasabaya bağışlandı.

Polis, Faye ve bu yılki yavruların geçen cumatesi günü kaybolduğunu, ancak yetkililerin pazartesi gününe kadar haberdar edilmediğini aktardı.

Hatter, Manlius'ta kaybolan kuğuların haberinin duyulmasının ardından endişeli bir vatandaşın Salina yakınlarındaki bir mağazada iki yavru kuğu gördüğünü ve yetkilileri aradığını söyledi. Polis, mağazada çalışan şüphelilerden birinin diğer iki gençle birlikte suça katıldığını itiraf ettiğini söyledi. Kalan iki kuğunun ilk şüphelinin Syracuse'daki evinde bulunduğu belirtildi.

KUĞUYU PİŞİRMESİ İÇİN TEYZESİNE VERDİ

Hatter, yavru kuğuların bakımlarının yapılacağını ve birkaç hafta içinde kendi başlarına hayatta kalabilecek yaşa geldiklerinde gölete geri gönderileceklerini, ancak Faye'in gölete geri dönmeyeceğini söyledi. Hatter, gençlerden birinin kuğutup pişirmesi için teyzenin verdiğini söyledi.



Öte yandan Hatter, 16 ve 17 yaşlarındaki şüphelilerden ikisinin çocuk oldukları için ailelerine teslim edildiğini, ancak 18 yaşındaki üçüncü kişinin mahkemeye çıkarılmayı beklediğini aktardı.