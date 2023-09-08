Citizen Lab araştırmacıları, Apple cihazlarında yeni keşfedilen bir açıktan yararlanan İsrailli NSO firmasıyla bağlantılı bir casus yazılım bulduklarını açıkladı.

Citizen Lab yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Washington merkezli bir sivil toplum grubunun bir çalışanının Apple cihazını incelerken, söz konusu açığın cihaza NSO'nun Pegasus casus yazılımını bulaştırmak için kullanıldığını tespit ettiğini belirtti.

Araştırmacılar etkilenen kişi veya kuruluş hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Dijital gözlemci, açığın iOS'un en son sürümünü (16.6) çalıştıran iPhone'ların kullanıcı tarafından herhangi bir etkileşim olmasa bile ele geçirilmesine izin verdiğini söyledi.

Apple, Citizen Lab tarafından bildirilen kusurları araştırdıktan sonra cihazlarında yeni güncellemeler yayınladı. Citizen Lab tüketicileri cihazlarını güncellemeye çağırdı.

Öte yandan İsrailli firma, hükümet yetkilileri ve gazetecilerin izlenmesi de dahil olmak üzere suistimal iddiaları nedeniyle 2021 yılından bu yana ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmış durumda.