Bir rapora göre Apple, Apella Games'in görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzer olduğunu iddia etti. Ancak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Apple'ın iddialarına katılmadı ve reddetti.

Alınan kararla Apple'ın uygun görmesi halinde davaya itiraz etmesi için iki ayı bulunuyor.

APELLA İPHONE'U MU?

Apella Games, şirketin bir yıl önce Kıbrıs'ta kurulmasının ardından adını ve logosunu 17 Mart 2021'de EUIPO'ya tescil ettirdi. Şimdi, yerel haberler(yeni sekmede açılır)21 Şubat 2023 tarihli bir kararın, Apple'ın itirazlarına rağmen EUIPO tarafını geliştiricinin yanında gördüğünü bildirdi.

Apple'ın "Bunun yerine seçilebilecek, Rakibin ELMA İşaretini akla getirmeyen çok sayıda alternatif kelime ve harf kombinasyonu var" dediği bildirildi. Şirket, Prospectacy Ltd'nin hukuk departmanı başkanı Yana Raevskaya ile son tarih geçtikten sonra hareketin bir taktikten başka bir şey olmadığını söyleyen 476 sayfalık argümanlar sundu.

Raevskaya, "Başvuru Sahibini yüzlerce sayfalık eksik malzemeyle doldurma taktiği, Apple'ın rakiplerini sindirme ve onların pazara girmelerini engelleme girişimini gösteriyor" dedi. "Son teslim tarihini karşılayamadıktan sonra Apple'ın iddialarını kanıtlayacak hiçbir kanıt içermeyen yetersiz materyal sunmuş olmaları, itirazın kapsamı konusunda soru işaretleri uyandırıyor."

EUIPO, iki şirketin benzer isimlerinin insanların kafasının karışmayacağını ve Apella Games'in Yunan savaşçı logosunun bir Apple ile karıştırılmayacağını söyledi. Örneğin, çok az kişi bir taşıyıcı mağazasına girip bir Apella Games iPhone 14 isteyecektir. Apple'ın en iyi iPhone'larının arkasında da bir Yunan savaşçısının miğferi yok. Yapsalar bile daha iyi olabilirler.

Apella Games'e gelince, görünüşe göre bu hafta ilk oyununu çıkarmaya hazırlanıyor. Rite of Titans, App Store'dan değil Steam'den indirilebilecek.