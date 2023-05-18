AppleTürkiye, 2023 yılı Ocak ayında iPhone 14 serisine zam yapmıştı.

Apple Ocak zammının ardından en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL'ye yükselmişti. Apple'ın internert sitesi üzerinden iPhone ve diğer ürünlere yüzde 10 civarında fiyat güncellemesi yapıldığı gözlemleniyor.

Apple zammının ardından 32 bin 999 TL olan iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 TL'ye yükseldi.

ZAMLI IPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi.

iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye çıktı.

iPhone 14 Plus 512 GB modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.

APPLE ZAMMI SONRASI IPHONE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Phone 14 Pro 128 GB fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı. i

Phone 14 Pro 256 GB 44.599 TL'den 48.799 TL'YE

512 GB'lık cihaz 49.899 TL'den 54.399 TL'ye

iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL'den 59.999 TL'ye yükseldi.