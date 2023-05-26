Söz konusu kişinin, geçtiğimiz Cumartesi tutuklanmasının ardından, araba satın alabilmek için birkaç aydır okuldaki akranlarına ve arkadaşlarına uyuşturucu sattığını kabul ettiğini, öte yandan evinde polis tarafından yapılan aramada da uyuşturucu tespit edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, gencin iki hafta önce 18 yaşına basmasından ötürü çocuk mahkemesine sevk edildiğini, öte yandan işlenen suçların da 18 yaşında olmadan önce işlendiğini belirtti.

Haberde, söz konusu kişinin geçtiğimiz gün çıkarıldığı çocuk mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına karar verildiği, bugün ise aleyhindeki suçlamaları yanıtlamak için yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.