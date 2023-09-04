Kuruluş süreci 1996 yılında California'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başlayan Google, 4 Eylül 1998'de resmi olarak hayata geçti.

Kuruluşundan sonra internetin de yaygınlaşması ile kısa sürede dünyanın en çok kullanılan arama motoru haline gelen Google, bulmak istediği sonuca hızlı ulaşmak isteyen hemen hemen her internet kullanıcısının vazgeçilmesi haline geldi.

Alphabet çatısı altında faaliyetlerine devam eden Google, "kardeş" şirketi YouTube ile bugüne kadar başarıları ile anılsa da şirketin yüzlerce başarısız girişimi de bulunuyor.

AA muhabirinin "Killed by Google" web sayfasından derlediği bilgilere göre, bugüne kadar Google tarafından başlatılan ancak başarısızlığa uğrayıp tarihe karışan 288 girişim mevcut.

Google'ın büyük beklentiler ile yola çıktığı ancak tarihin tozlu sayfalarına karışan bazı büyük girişimleri arasında Google Glass, Google Stadia, Google+, Google Hangouts, Google Play Music de yer alıyor.

Google Glass

Tüketici odaklı ilk gözlüğünü 10 yıl önce piyasaya süren şirket, aradan geçen zamanda büyük umutlarla çıktığı yolculukta umduğunu bulamadı.

Artırılmış gerçeklik anlamında hem kullanıcının gözünün önüne bilgileri getiren hem de fotoğraf ve video çekme olanağı sunan gözlükler, yüksek fiyatı nedeniyle beklenen ilgiyi bir türlü göremedi.

2017'de gözlüğü sadece işletmeler için üreteceğini duyuran şirket, bu yıl artık yeni satış yapmayacağını bildirdi.

Google Stadia

Google'ın en büyük girişimlerinden biri olan bulut tabanlı oyun hizmeti Google Stadia, beklentileri karşılayamaması sonucu kapatıldı.

Büyük umutlar bağlanan ve ilk kez açıklandığında oyun ekosistemini büyük oranda değiştireceği düşünülen proje, tarihteki başarısız girişimler arasına adını yazdırmış oldu.

Google+

Google tarafından 2011'de hayata geçirilen Google Plus (Google+) Facebook ve X (Twitter) gibi sosyal medya ağlarına benzer bir yapıda bulunuyordu.

Google'ın sahibi olması sebebiyle büyük umutlarla kurulan sosyal medya ağı 2019 yılına gelindiğinde kapandı.

Platform yayın hayatı boyunca bir türlü istenilen yaygınlık oranına çıkamayarak başarısızlığa uğramıştı.

Google Hangouts

Google'ın mesajlaşma uygulaması olarak kabul edilen Google Hangouts, 2011'de şirket tarafından kullanıma sunuldu.

Dönemin sohbet uygulamaları ile büyük bir yarış halinde olan Google Hangouts, diğer mesajlaşma uygulamalarının kullanım oranlarını artırması ile popülerliğini yitirmeye başladı. Şirket de 1 Kasım 2022 itibarıyla Hangouts uygulamasına son verdi.

Google Play Music

Android telefonların ilk müzik dinleme uygulamalarından olan Google Play Music, şirket tarafından 2020'de kapatıldı.

Google Play Music yerine YouTube Music'i tercih eden Google, kullanıcılardan şarkılarını indirmeyi veya verilerini YouTube Music'e aktarmalarını istemişti.