Çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten "Barnardo's" adlı yardım kuruluşunun yaptığı araştırmada, tahmini 700 bin çocuğun yatağını paylaştığı belirtildi.

Yaklaşık 440 bin çocuğun ise yerde uyuduğu kaydedilen araştırmada, bu durumun, çocukların yorgun ve endişeli olmalarının yanı sıra okulda konsantrasyon sorunu yaşamalarına yol açtığı ifade edildi.

Ülkede halihazırda yüksek gıda ve doğal gaz faturalarıyla boğuşan düşük gelirli ailelerin rahat gece uykusu dahi alamadıkları anlatılan araştırmada, bu durumun artan yoksulluk seviyesini yansıttığına dikkati çekildi.

Ebeveynler ve çocukların genellikle aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldığına işaret edilen araştırmada, bazı ebeveynlerin çocuklarının yatakta uyuması için kanepe veya sandalyelerde uyuduğu belirtildi.

Araştırmada, diğer çocukların ise geceyi yerdeki şilte veya battaniyelerin üzerinde, bazen çarşaf veya yorgan olmadan geçirdiğine de değinildi.

Çocuklar, küflü veya nemli yatakları paylaşıyor

Araştırmada yer alan tahminlere göre, geçen yıl 336 binden fazla aile, maddi gücü yeterli olmadığı gerekçesiyle yataklarını değiştiremedi.

Öte yandan, 204 binden fazla aile çocuklarının yatakları ya da yatak takımlarının küflü veya nemli olduğunu, bunun nedeninin ise ısıtmanın çok pahalı olduğunu aktardığı belirtilen araştırmada, 187 binden fazla ailenin de yatak takımlarını yıkama ya da kurutmaya maddi güçlerinin yetmediği söylediği kaydedildi.

Barnardo's yardım kuruluşu, sosyal güvenlik yardımlarının yetersiz olması ve en fazla 2 çocuğa destek verilmesi gibi politikaların "yatak eksikliğini" körüklediğini savunuyor. Yardım kuruluşu, hükümetin, İngiltere'de son yıllarda kemer sıkma politikaları nedeniyle kesintiye uğrayan ve belediyelerin yönettiği kriz destek programlarına yeterli yatırım yapması çağrısında bulundu.