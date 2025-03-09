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Yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde tahliye edilenlerin sayısı 900'ü aştı.

Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Savunma Bakanı Luis Petri, sel felaketinin yaşandığı Bahia Blanca'da incelemelerde bulundu.

Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Bahia Blanca'da ,elektriklerin halen kesik olduğu ve suların çekilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e çıktığı, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Buenos Aires eyalet polisinden yapılan açıklamada, selin vurduğu liman kenti Bahia Blanca'da can kaybının yükseldiği bildirildi.

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