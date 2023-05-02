Alithia gazetesi, 29 Nisan Cumartesi günü İsveçli bir turistin Aya Napa’da “Silies” (mağaralar) bölgesindeki “aşıklar köprüsü” olarak bilinen noktadan 10 metre derinliğindeki kayalığa düşerek hayatını kaybettiğini yazdı.

Alithia gazetesinin haberine göre Cumartesi günü 18.30’da İsveçli bir turistin fotoğraf çekmeye çalışırken kayalıklara düştüğü ihbarını alan polis ve itfaiye, düşen kişinin cansız bedenini kayalıklardan çıkardı. Yapılan inceleme sonucunda ölen kişinin 49 yaşındaki İsveçli turist olduğu anlaşıldı.