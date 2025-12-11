Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'taki temsilciliğinden yapılan açıklamada, anlaşmanın, Avrupa Komisyonu’nun adada barışın inşası ve uzlaşı çabalarına yönelik güçlü bağlılığını ortaya koyan 17’nci katkı anlaşması olduğu ifade edildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı aracılığıyla sağlanan mali yardımın, KŞK’nın, kayıp şahısların bulunması, kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi çabalarına katkıda bulunacağı kaydedilen açıklamada, KŞK’nın amacının, "1963-1964 yılları arasındaki toplumlar arası şiddet ve 1974 olayları sırasında kaybolan 2 bin 2 kişinin (492 Kıbrıslı Türk ve 1510 Kıbrıslı Rum) akıbetlerini araştırmak" olduğuna işaret edildi.

Avrupa Komisyonu’nun, KŞK tarafından yürütülen çalışmaların her aşamasında görev alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk uzmanlardan oluşan iki toplumlu bilimsel ekiplerin çalışmalarını sürekli olarak desteklediği belirtilen açıklamada, “Bu faaliyetler, ailelerin huzur bulmasını amaçlayan insani çabalara katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda Kıbrıs’ta uzlaşı sürecinin ilerletilmesinin temel unsurları olan iki toplum arasındaki karşılıklı anlayışı ve iş birliğini teşvik etmektedir” denildi.

Avrupa Komisyonu’nun 2006 yılından bu yana toplam 43,7 milyon Euro değerindeki desteğiyle KŞK’nın çalışmalarına en büyük mali katkıyı sağlayan kurum olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu yardım, 1058 kişinin kimlik tespitine önemli ölçüde katkıda bulunmuş, mağdur ailelere teselli sağlamış ve adada barışın inşasına yönelik daha geniş hedefleri güçlendirmiştir” ifadelerine yer verildi.