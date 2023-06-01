Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi ele alındı.

AP milletvekilleri, tekstil ve giyim sektörünü daha çevre dostu hale getirmek için hazırlanan stratejiye ilişkin tavsiyeleri içeren raporu 600 "Evet", 17 "Hayır" oyla kabul etti.

Raporda, AP, Komisyon ve üye ülkelerden "hızlı modayı" sonlandırmalarını istedi.

Tüketicilerin etik açıdan daha sorumlu ve sürdürülebilir seçimler yapmalarına yardımcı olacak önlemler alınması talep edilen raporda, AB'de satılan tekstil ürünlerinin daha dayanıklı olması, kolaylıkla onarılması ve geri dönüştürülebilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, söz konusu tekstil ve giyim ürünlerinin tedarik zinciri boyunca insan hakları, sosyal haklar ve işçi haklarıyla birlikte çevre ve doğaya saygılı olunması gerektiği kaydedildi.

Eko-tasarım yönetmeliğinde yakın zamanda yapılacak değişikliklere satılmayan veya iade edilen tekstil ürünlerinin imhasının yasaklanması istenen raporda, giyim ve ayakkabıların döngüsel, sürdürülebilir ve sosyal olarak adil bir şekilde üretilmesinin altı çizildi.

Bu aşamadan sonra düzenlemeye son haline getirmek üzere Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler arasında müzakereler gerçekleştirecek.