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Fiyatlar, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 12,5 artışla megavatsaat başı 43 euvrodan kapattı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında, İsrail'in ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmesinin ardından, gaz fiyatları megavatsaat başına 44,5 euroya kadar yükseldi.

Bilim insanları ilk kez yıldırımın yönünü değiştirdi

Bilim insanları ilk kez yıldırımın yönünü değiştirdi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı cuma günü 38,2 eurodan kapandı.

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