Türbülans her yerde meydana gelebilir ancak belirli özellikler onu daha olası hale getirebilir. Peki, Avrupa'da en türbülanslı rotalar nerelerde?

- Avrupa'nın en türbülanslı uçuş rotaları

Türbülans izleme web sitesi Turbli'nin yeni araştırması, Avrupa'da hangi rotalarda en çok sarsıntı yaşanabileceğini ortaya koydu. En türbülanslı 10 rotanın sekizi İsviçre'de başlıyor ya da bitiyor, diğer rotalar ise Alplerin üzerinden ya da çevresinden geçiyor.

Avrupa'da en çalkantılı rotaların hepsi Alp Dağları'nın üzerinden veya yakınından geçiyor.

Turbli, türbülans olasılığını ölçmek için uçağın özelliklerinden bağımsız bir atmosferik türbülans ölçümü olan girdap dağılım oranını (EDR) kullanıyor. Bu, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından kullanılan havacılık türbülansı için standart ölçüm.

Buna göre, 2024 yılında Avrupa'daki en türbülanslı rotalar şunlar:

Nice - Cenevre: EDR 16.07

Nice - Zürih: 15.49

Milano - Zürih: 15.41

Milano - Lyon: 15.37

Nice - Basel 15.33

Cenevre - Zürih: 15.05

Nice - Lyon: 14.99

Cenevre - Venedik: 14.78

Lyon - Zürih: 14.74

Venedik - Zürih: 14.67

Turbli'ye göre, 20 EDR'nin altındaki her şey 'hafif' olarak kabul edilirken, 20 ile 40 arasındakiler orta dereceli olarak kabul ediliyor. Bazı münferit olaylar bu eşikleri aşmış olsa da, dünyadaki hiçbir rota yıllık ortalama bazda güçlü (40-60) veya aşırı (80-100) olarak sıralanmadı.

Bununla birlikte, Avrupa'da aşırı türbülans nadir, dolayısıyla bu en türbülanslı rotalarda bile son aylarda yaşanan yıkıcı olaylardan bazılarının görülmesi pek olası değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, dünyanın en çalkantılı rotaları Güney Amerika'da And Dağları'nın üzerinden geçiyor. En türbülanslı rota 24.68 EDR ile Mendoza'dan Santiago'ya olan rota olurken, Cordoba'dan Santiago'ya olan rota ikinci, Mendoza'dan Salta'ya olan rota ise üçüncü sırada yer aldı.

Dünyadaki en kötü türbülans And Dağları çevresinde yaşanıyor.

- Türbülans neden dağların yakınında daha yaygın?

Genel olarak, dağların üzerinden veya yakınından uçmak, büyük ölçüde rüzgarın arazi ile etkileşime girme şekli nedeniyle türbülansa neden olabiliyor.

Rüzgarlar dağlık bir alana çarptığında, zirveler üzerinde yukarı doğru yükselmeye zorlanabilir ve yukarı doğru akımlara yol açabilir. Yukarı doğru hareket eden bu akımlar daha sonra yükseklikte sabit bir hava bariyerine çarparak onları tekrar yere doğru geri itebilir ve aşağı doğru bir hava akımı yaratabilir.

Yüksek zirveler aynı zamanda yatay hava akışındaki bozulmanın neden olduğu 'dağ dalgaları' olarak bilinen bir olaya neden olabiliyor. Yüksek yerlerin rüzgar altı tarafındaki bu salınımlar dakikada 2.000 ft kadar güçlü dikey akımlara neden olarak gökyüzünü oldukça inişli çıkışlı hale getirebiliyor.

Hava akımlarındaki bu bozulmalar, bir uçağın uçuş yolunu etkili bir şekilde bozarak uçağın yükselmesine, düşmesine veya geçerken yukarı ve aşağı sıçramasına neden olabiliyor.

Türbülansın şiddetinde sıcaklık ve nem de pay sahibi. Hava ne kadar sıcak ve nemli olursa türbülans da o kadar aşırı oluyor ve bu da And Dağları üzerindeki rotaların neden daha kötü olma eğiliminde olduğunu açıklıyor.