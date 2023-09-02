Avustralya Antarktika Programı (AAP), RSV Nuyina adlı buz kırıcısının operasyon kapsamında kullanılacağını duyurdu.

Açıklamada, Antarktika'daki Avustralya’ya ait üç kalıcı araştırma istasyonundan biri olan Casey Araştırma İstasyonu’nda görev yapan bir araştırmacının “sağlık durumunun kötüleşmesi” sebebiyle uzman tedavisi alması gerekince acil kurtarma operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle hava yoluyla tahliyenin mümkün olmaması üzerine istasyona ulaşmak için buz kırıcı RSV Nuyina'nın kullanılacağı belirtildi.

Avustralya Antarktika Programı yetkilileri, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın refahı bizim için en büyük öncelik. Araştırmacının ailesi durum hakkında tam olarak bilgilendirilmektedir." ifadelerine yer verdi.