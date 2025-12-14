Bunlar da ilginizi çekebilir

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

NSW polisinden yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.