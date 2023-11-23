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Bölgede en son fare istilası 2011'de görülmüştü.

Queensland Üniversitesi Ekoloji Doçenti Luke Leung, yıl başındaki rekor yağışların farelerin daha çok üremesine yol açtığını ve haziran ayından bu yana istilaların görüldüğünü aktardı.

Öte yandan balıkçılar, kasabaları istila eden farelerin, balıkçı gemilerinin içindeki milyonlarca dolarlık ekipmana da zarar vereceği endişesini taşıyor.

Balıkçı teknesi sahibi Jemma Probert, ABC News'a yaptığı açıklamada, kıyı bölgesine gelen farelerin dalgalarda boğulup tekrar kıyıya vurduğunu belirtti.

ABC News'un haberine göre, balıkçı kasabalarına yakın bölgelerde artan fare nüfusu nedeniyle yiyecek aramak için kıyı bölgelerine gelen fareler, kasabaları istila etmiş durumda.

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