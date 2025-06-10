Avusturya'nın Graz şehrinde bir ortaokula yönelik silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Yerel basın, olayda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Çok sayıda öğrenci ve öğretmenin yaralandığı bildirildi.

Polis bölgede operasyonun devam ettiğini söyledi ancak daha fazla detay paylaşmadı.

Binada detaylı arama çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli saldırganın okulun tuvaletlerinden birinde ölü bulunduğu öne sürüldü. Graz Belediye Başkanı Elke Kahr ise saldırganın öldüğünü doğruladı.

Saldırganın okulun öğrencisi olduğu ve kendisini zorbalığa (bullying) maruz kalmış biri olarak gördüğü iddialar arasında.