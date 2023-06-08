“Kıbrıslı Türk’ün Davası Adalete Teslim” başlığıyla yer verdiği haberinde, ilk davanın, 25 yaşındaki kıza saldırıda bulunma ve ağır bedensel zarar verme şüphesiyle tutuklanan 22 ve 30 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum’la alakalı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, söz konusu kişilerin “Mağusa Kaza Mahkemesi” tarafından 4 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ve gözaltı kararın bugün sona ereceğini anımsattı.

Dava dosyasının Hukuk Dairesi'ne iletileceğini ve gün içerisinde söz konusu kişiler aleyhinde Mağusa Mahkemesi'nde dava dosyalanmasının beklendiğini yazan gazete, polisin araştırmalarından Kıbrıslı Türk genç kız aleyhinde ırkçı güdüler ortaya çıkmadığını, dolayısıyla dava dosyasına ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının belirli biçimleriyle mücadele yasasından kaynaklanan hiçbir suçun dâhil edilmesinin beklenmediğini belirtti.

İddianamenin, davayla ilgili bütün unsurların incelenmesinin akabinde, Hukuk Dairesi'nin vereceği direktiflerin ardından hazırlanacağını yazan gazete, dün akşamüzerine kadar olaya karıştığı düşünülen üçüncü Kıbrıslı Rum’un ise tespit edilemediğini belirtti.

Gazete, olayla ilgisi olduğu düşünülen üçüncü kişinin tespit edilmemesine rağmen, davanın mahkemeye intikal edeceğini çünkü üçüncü kişinin, olaya, geriye kalan iki kişiyle aynı şekilde müdahil olduğunun görülmediğini belirtti.

Açılacak ikinci davanın ise, geçen Salı günü ortaya çıkan videoda görüldüğü üzere arabasından saldırı aleti çıkaran Kıbrıslı Türk’le alakalı olduğu ifade edildi.

Gazete tasarrufunda saldırı aleti bulundurmak suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türk’ün tespit edildiğini, tasarrufunda sopa olduğunu kabul ettiğini aynı zamanda bunu polise teslim ettiğini de belirtti.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Kıbrıslı Türk genç kıza saldırı olayıyla ilgili tutuklanan Kıbrıslı Rumların bugün “Mağusa Kaza Mahkemesi"ne çıkarılmalarının beklendiğini yazdı.

Söz konusu kişilerin şüpheli konumundan sanık konumuna geçeceği çünkü polisin soruşturmayı tamamladığı belirtildi.

Rum polisinin 22 ve 30 yaşlarındaki Kıbrıslı Rumların gözaltı süresinin uzatılmasını istemeyeceğini çünkü dosyanın tamamlandığını yazan gazete, Hukuk Dairesi ile de istişare içerisinde davanın bugün mahkemeye intikal etmesinin beklendiğini yazdı. Sanıkların dava görülene kadar serbest kalacağı ifade edildi.

Kıbrıslı Rumların karşı karşıya kalacağı suçlamaların, saldırı ve bedensel zarar vermekle sınırlı kalacağının tahmin edildiğini yazan gazete, söz konusu kişiler aleyhinde ırkçı bir temele sahip bir iddianamenin kanıtlanmasının zor olarak addedildiğini belirtti.

-Hristodulidis: “Milliyetçilik ateşini körüklemeyeceğim”

Politis gazetesi de “Asya’nın Darp Edilmesi Davası Dosyalanıyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili dün yaptığı açıklamaya ver verdi.

Baf’ta yapılan bir açılıştaki konuşmasında, hiçbir koşulda milliyetçilik ateşini körüklemesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların birlikte yaşayamayacağını düşünenleri veya hayal edenleri tarihin yalanladığını ve geleceğin de yalanlayacağını savundu.

Açıklamasında, Lokmacı sınır kapısında Rum polisinin olduğu noktada meydana gelen ve Türk uyruklu bir şahsın üç polise saldırması olayını da yorumlayan Hristodulidis, iki tarafta da konuyla ilgili yapılan yorumları duyduğunu belirtti.

Hristodulidis “Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Her türlü düşünceye kesinlikle saygı duyulur. Benim açımdan, hiçbir şekilde milliyetçilik ateşini körüklemem söz konusu değildir. Oldukça dikkatli olmamız gerekir. Biz vatanı kurtarmak ve vatanı müzakereler aracılığıyla yeniden birleştirmek için buradayız” ifadelerini kullandı.