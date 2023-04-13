Kimilerine göre bu zamana kadar görülmüş en ilginç dolandırıcı kimilerine göreyse kurnaz bir girişimci olan Dennis Hope, 1980 yılında duyanları şaşkına çeviren bir iddia ile gündem olduğunda ilk önce kimse onu ciddiye almamıştı. Hope’un daha önce çok benzeri görülmemiş iddiası, kısa süre içinde Ay üzerindeki uluslararası mülkiyet hakları konusunda tartışmaları alevlendirdi.

ABD’nin Nevada eyaletinde yaşayan Hope, ikinci el otomobil satıcısı olarak ortalama bir hayat yaşıyordu. 1980 yılında Ay’ın sahibi olduğunu iddia etti ve talep edenlere Ay’dan arazi satışı yapabileceğini söyledi. Hope, bu konuda bir planlama yapmaya başladığında birçok kişi böyle bir durumun bir olasılık dahilinde olduğunu bile düşünmüyordu. Konu üzerine çalışan bazı hukukçular, 1967'de imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasının, hiçbir ülkenin Ay da dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağını belirttiğini ifade ediyor olsa da Dennis Hope, yasal boşlukları kullanarak Ay’dan arazi satabileceği konusunda ısrar etti.

TANESİ 20 DOLARDAN SATIŞA SUNDU

Dennis Hope, Ay’dan yapacağı arazi satışları için Lunarembassy isimli bir şirket kurdu. Hope, şirket üzerinden tanesi 20 dolar olan Ay tapularını satmaya başladı. Hope, bunu hiçbir ulusun uzayda toprak sahibi olamayacağını öngören 1967 Birleşmiş Milletler Dış Uzay Anlaşması'ndaki bir yasal boşluğa dayanarak yapmaya başlamıştı. Dış Uzay Anlaşması’nın içeriğinin sadece ulusları kapsadığını fark eden Hope, bireylerle ilgili bir madde olmadığını fark ettiğinde Ay’a yönelik fikirlerini hayata geçirmeye karar vermiş ve resmi kurumlarla bu konuda temas kurmaya başlamıştı.

Hope, iddiasını desteklemek için ilk olarak BM Dış Uzay Anlaşması’nı imzalayan ve Ay’da çalışmalar yürüten ülkelere, Ay’ın sahibi olduğunu bildiren mektuplar gönderdi. Mektuplarda Hope’un kendi hazırladığı tapu örneğini ve Ay’ın sahibi olduğu hakkında açtığı resmi bir web sitesinin de adresi bulunuyordu. Beyaz Saray, Kremlin ve Birleşmiş Milletler’e giden mektuplara geri dönüş alamayınca resmi olarak tescil işlemlerine başladı ve kısa sürede Ay'ı kendi üzerine tescil ettirdi. Hope, aynı zamanlarda medya kuruluşları aracılığıyla işinin reklamını yapmaya ve Ay’ı pazarlamaya başlamıştı. Hope, Ay’ın ardından kendini Güneş sisteminde bulunan birçok gezegenin daha sahibi olarak iddia etti ve “Orada bir sürü sahipsiz mülk olduğunu düşünmeden edemedim” dedi.

Müşterilerine internet sitesi üzerinden hizmet veren Hope, bugüne kadar milyonlarca kişiye satış yaptığını iddia ederek yaptığı satışların tamamen yasal olduğu savunuyor. Lunarembassy, Ay dışında Mars, Merkür ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden de arazi satışı yapıyor. Bugüne kadar Ay’da çok sayıda arazi satan Hope, 11 milyon dolardan fazla para kazandığını ve müşterileri arasında Tom Cruise, Tom Hanks, Clint Eastwood, George Lucas ve eski ABD Başkanı George W. Bush gibi ünlü isimler olduğunu iddia ediyor.

KUTUPLARA GELEN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

İnsanların tıbbi komplikasyonlara yol açabileceği için Ay’da kalıcı olarak yaşamasının zor olduğunu düşündüğünü söyleyen Hope, gelecekte insanların "güneş sistemindeki en iyi manzaraları" elde etmek için üç aya kadar uzayan tatiller yapacaklarına inanıyor.