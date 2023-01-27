İran'ın başkenti Tahran'da hareketli saatler yaşanıyor.

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne bir kişi kalaşnikofla saldırdı.

Saldırgan Büyükelçiliğin Güvenlik Şefini vurarak öldürdü. Saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi.

Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir.

Allah şehidimize rahmet eylesin!"

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u arayıp başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir." açıklamasını yaptı.