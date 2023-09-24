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Fas'taki deprem bölgelerinde hayat aşamalı olarak normale dönüyor

Fas'taki deprem bölgelerinde hayat aşamalı olarak normale dönüyor

Açıklamada, geçişin otobüsler ve özel araçlarla yapılacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Eylül'de varılan mutabakat gereği silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan ’ın Karabağ bölgesinden Hankendi-Laçın ve Kelbecer-Basargeçer güzergahlarıyla Ermenistan'a geçişinin sağlanacağı bildirildi.

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