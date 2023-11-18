Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış antlaşması görüşmelerine ilişkin son gelişmeyi duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dayandırılan haberde taraflar barış antlaşmasının temel ülkeleri üzerinde anlaştı.
Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış antlaşması görüşmelerine ilişkin son gelişmeyi duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dayandırılan haberde taraflar barış antlaşmasının temel ülkeleri üzerinde anlaştı.
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