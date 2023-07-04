Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.