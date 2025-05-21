Spor yorumcusu Şansal Büyüka, Fenerbahçe'deki seçim gündemine dair konuştu. Büyüka, "Gündemde hep Aziz Yıldırım var. İki defa Ali Koç'a kaybettin kabul ama 10 bin fark yiyip seçim kaybettikten sonra bugün Fenerbahçe camiasının umudu haline gelmişsen artık susmaya, geri planda kalmaya hakkın yok. Çık, 'Adayım.' de." ifadelerini kullandı.

Sports Digitale'e konuşan Büyüka'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Zaten ortadaki isimler önemli ve değerli isimler, Fenerbahçe'ye katkı sağlamış isimler ama kabul edelim ki Ali Koç hepsinin karşısında bu seçimi kazanır.

Koç'a karşı seçim kazanabilecek tek isim bana göre Aziz Yıldırım'dır. 10 bin fark yediğin kongreden 3-5 sene sonra bugün Fenerbahçe'nin umudu olarak senin gözünün içine bakıyorlar.

Tut ki seçime girip kaybettin 3. defa, bu da senin ayıbın olmasın. Bana göre kudretli bir isim Aziz Yıldırım. Güçlü demiyorum, kudretli bir isim. Çıkacaksan tam zamanıdır. Çıkmayacaksan emekliliğini ilan et"

FENERBAHÇE'NİN SEÇİM SÜRECİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurul kararı alındığını resmen duyurmuştu.

Koç, "Değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Net tarihi yeni sezon fikstürü sonrası açıklayacağız." demişti.

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıklayan Koç, yeterli imza toplanması halinde aday olmayacağını da ifade etmişti.

Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini de açıklamıştı.

İKİ İSİMDEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacaklarını açıklamıştı.

Kongre için imza sayısı ise 8 bini aştı.