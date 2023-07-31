Limasol'da ofis kiraları 86 bin Euro'ya kadar yükseldi Limasol'da ofis kiraları 86 bin Euro'ya kadar yükseldi

Yapılan operasyon sonucunda 12 buçuk kilo kokain ve 27 kilo hint keneviri ele geçirildiğini yazan Haravgi gazetesi, olayla ilgili olarak 27 ve 36 yaşlarında iki kişinin tutuklandığını, araştırmaların ise sürdüğünü ekledi.