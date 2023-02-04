Gana’da bir banka yaşanan görüntüler sosyal medyanın ilgisini çekti. İsmi açıklanmayan adam diğer müşterilere aldırış etmeden bankada işlem sırasının kendisine gelmesini beklediği anlarda yetişkin filmi açıp izlenmeye başladı. Cep telefonunun sesini kısarak görüntüleri izleyen adamı arka tarafında sıra bekleyen bir başka müşteri ifşa etti. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Orta yaşlı adamın izlediği +18 görüntüler başka bir banka müşterisinin cep telefonu kamerasıyla anbean çekildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.