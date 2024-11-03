2023 yılının en çok kazanan filmi "Barbie"nin başrol oyuncusu Margot Robbie'den güzel bir haber geldi.

Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley'in bebek sahibi olduğu öğrenildi.

GİZLİCE EVLENMİŞTİ

2013 yılında "Suite Française" filminde Tom Ackerley ile tanışan Margot Robbie, 2016 yılında gizlice evlenmişti. Geçtiğimiz aylarda ise ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, bebek beklediklerini uzun bir süre saklamıştı. Daha sonra büyüyen karnıyla kameraların karşısına çıkan Margot Robbie'den müjdeli haber geldi.

DOĞUM BEKLENENDEN ERKEN GERÇEKLEŞTİ

Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley, 17 Ekim'de ilk bebeklerine kavuştu.

Doğumun beklenenden biraz erken gerçekleştiği ve Margot Robbie'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı.