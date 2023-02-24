2022'de 23 milyon Euro'luk elektronik dolandırıcılık 2022'de 23 milyon Euro'luk elektronik dolandırıcılık

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2023 bütçesinde söz konusu başkanlık uçağının kullanılması için ayrılan bütçenin 380 bin Euro olduğunu yazdı.

Söz konusu miktar uçağın bakım ve diğer masraflarını da kapsıyor.