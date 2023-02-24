Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2023 bütçesinde söz konusu başkanlık uçağının kullanılması için ayrılan bütçenin 380 bin Euro olduğunu yazdı.
Söz konusu miktar uçağın bakım ve diğer masraflarını da kapsıyor.
Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2023 bütçesinde söz konusu başkanlık uçağının kullanılması için ayrılan bütçenin 380 bin Euro olduğunu yazdı.
Söz konusu miktar uçağın bakım ve diğer masraflarını da kapsıyor.
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