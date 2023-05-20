Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas, Yitzhar yerleşim birimi güvenlik görevlisinin, koyunlarını otlatan Filistinli bir çobana ateş ettiğini belirtti.

Daglas, ayağından vurulan Filistinli çobanın, Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.

Cenin'deki Filistin Kızılayı İlk Yardım Birimi Müdürü Mahmud es-Sadi de İsrail askerlerinin Cenin'in güneybatısındaki bir kontrol noktası yakınında 16 yaşındaki Filistinli Beşşar Süleyman Tame'ye gerçek mermilerle ateş açtığını söyledi.

Sadi, bacağından vurulan Filistinli çocuğun, sağlık ekiplerine teslim edilmeden önce bir süre gözaltında tutulduğunu, sonrasında yapılan ilk müdahalenin ardından Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve baskınlarında, sene başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 108 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 887 Filistinli yaralandı.