Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Strovolo semtinde 36 yaşındaki bir adamın evinde meydana gelen olayla ilgili hırsızlık araştırması yapılıyor.

43 yaşındaki kadının, bahse konu adamın evinde adamın saldırısına uğradığını ayrıca eşyalarının da çalındığını yazan gazete, kadının baygın halde hastaneye getirildiğini belirtti.

Habere göre, yapılan muayenede, kadında, kafa travması, kırık burun, morluklar ve sıyrıklar tespit edildi.

Polis, 36 yaşındaki adamı tutuklarken, adamın evinde yaptığı aramada bir miktar kokain de ele geçirdi.

Alithia gazetesi ise bahse konu adamın yaşını 26 yazdı.

-Et hırsızlığı

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Limasol’da meydana gelen bir olayda, 50 bin Euro değerindeki et hırsızlığının ortaya çıkarıldığını yazdı.

47 yaşındaki bir Mısırlının olayla ilgili tutuklandığını yazan gazete, sorgusu sırasında, kendisini işten çıkardığı için eski patronundan sekiz ay boyunca et çaldığını kabul ettiğini belirtti.

Gazete, kasapın, etlerin kimin tarafından çalındığını tespit etmek için etlerin içinde bulunduğu kutulara GPS yerleştirdiğini yazdı.