Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

BAYRAK İNDİRME PROVAKASYONU

Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonuna ilişkin de Bakanlık kaynakları açıklama yaptı.

Sert tepki gösterilen açıklamada "Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur." denildi.

Faillerin tespit edildiğinin ifade edildiği açıklamada "Geri yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye'de yaşanan gelişmeye ilişkin açıklama yapan Bakanlık kaynakları "Suriye Hükümeti Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir. Bu operasyonların amacı, kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır." dedi.

Kaynaklar, bu kapsamda SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatmasının Suriye'de kalıcı istikrar için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Açıklamada "Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir." denildi.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ’NİN DURUMU

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/SDG'den kurtardığı Karakozak köyü mevkisindeki Süleymah Şah Türbesi'ne ilişkin de açıklama yapıldı.

Suriye'de devam eden gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren kaynaklar "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

SURİYE’DE BULUNAN DAEŞ HAPİSHANE/KAMPLARININ SON DURUMU

MSB kaynakları, Suriye makamlarının DAEŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik resmi bir talebi olmadığını da aktardı.