2019 yılında gerçekleşen olayda o dönemde 15 yaşında olan Paris Mayo, anne ve babası üst kattayken doğum yaptı. Doğum sancısıyla mücadele etmek zorunda kalan Mayo ailesinden gizli bir şekilde ılık bir duş altından sonra bebeğini doğurdu. Evinin salonunda doğum yapan Mayo, henüz birkaç dakika önce doğan bebeğine saldırdı. Bebeğini alarak odasına götüren Mayo, iki saat sonra bebeği kontrol ettiğinde hala hayatta olduğunu fark edince bu kez yün iple onu boğdu. Bebeğinin öldüğünden emin olan cani anne cansız bedenini bir çöp torbasına koydu.

ANNESİ TORBANIN İÇİNDEN GELDİ

Ağabeyine mesaj atan Mayo kapının önüne koyduğu çöp poşetini ertesi gün evden çıkarken mutlaka atmasını istedi. Annesi sabah kapının önünde bulunan çöp poşetine baktığında ise bebeğin cansız bedenini gördü. Büyük bir şok yaşayan anne çığlık atarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Mayo gözaltına alındı.

HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDU

Mayo polise verdiği ifadesinde hamile olduğunu bilmediğini ve doğum yaptığını fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Mayo savunmasında bebeğin ölü bir şekilde doğduğunu ve doğum sırasında yanında başka kimsenin bulunmadığını ifade etti. Otopsi raporu ise bebeğin bir yün parçasının yemek borusunu tıkamasına bağlı olarak boğularak hayatını kaybettiğini ortaya çıkarttı.