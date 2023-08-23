Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi. Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen haberlerde, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

KURTULAN OLMADI

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü Embraer ERJ-135BJ tipi özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tver Bölgesi’ne düşen uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yolcu listesinde Evgeny Prigojin’in adı ve soyadı var” denildi.

WAGNER LİDERİ DE ÖLDÜ

Rus Sivil Havacılık Otoritesi ile Rusya Devlet Televizyonu da düşen uçakta bulunan Wagner lideri Prigojin’in öldüğünü dünyaya duyurdu.