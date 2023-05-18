Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya maçtan maça koşuyor.

Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya sık sık son haliyle ya da kıyafetleriyle gündeme geliyor.

Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı olan Acun Ilıcalı son olarak sevgilisiyle yurt dışında maça gitti. Ilıcalı maça sevgilisiyle de gitti ve o anları sosyal medyadan paylaştı.

"BENİ MUTLU EDİYOR"

Aşk pozu veren çifte ise beğeni yağdı. Ilıcalı daha önce sevgilisi hakkında söylediği şu sözlerle gündeme gelmişti:

"Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni. İnşallah daha uzun süre devam eder."