Batı Afrika ülkesi Benin'de içişleri bakanı, bir grup askerin ulusal televizyonda yönetime el koyduklarını ilan ettiğini ancak silahlı kuvvetlerin darbe girişimini engellediğini açıkladı.

Girişim, bölgede demokratik normlara yönelik son tehdit oldu. Son yıllarda Benin'in komşuları Nijer ve Burkina Faso’nun yanı sıra Mali, Gine ve geçen ay Gine-Bissau’da ordular yönetimi ele geçirmişti.

En az sekiz asker, devlet televizyonuna çıkarak Albay Tigri Pascal liderliğinde bir askeri komitenin yönetimi devraldığını, ulusal kurumları feshettiğini, anayasayı askıya aldığını ve hava, kara ve deniz sınırlarını kapattığını duyurdu.

Askerlerden biri tarafından okunan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Askeriye, kardeşlik, adalet ve çalışmanın hâkim olduğu gerçekten yeni bir döneme Benin halkına umut verme konusunda ciddi şekilde taahhütte bulunuyor."

"SİLAHLI KUVVETLER BOŞA ÇIKARDI"

Ancak İçişleri Bakanı Alassane Seidou, daha sonraki bir açıklamasında, Batı Afrika ülkesinin silahlı kuvvetlerinin darbe girişimini boşa çıkardığını söyledi.

Seidou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde küçük bir grup askerin devleti ve kurumlarını istikrarsızlaştırmak amacıyla isyan başlattıklarını kaydetti. Seidou, bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesinin, yeminlerine bağlı kaldığını belirterek, "Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı. Hükümet, halkı günlük işlerini normal şekilde sürdürmeye davet etmektedir” ifadelerini kullandı.

Batı Afrika'nın ECOWAS bloğu da yaptığı açıklamada, darbe girişimini güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. ECOWAS, hükümet, düzeni sağlama çabasında destekleyeceğini kaydetti.