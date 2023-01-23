Grevden 35 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Ver.di, maaşlara 500 avro daha fazla ücret talep ediyor.

Açıklamada, grev nedeniyle 25 Ocak'ta BER'de yapılması planlanan 300 kalkış ve inişin yapılamayacağı bildirildi.

BER işletmecisi tarafından yapılan açıklamada da grevin havalimanındaki uçuş operasyonları üzerinde büyük etkileri olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, toplu pazarlık görüşmelerinin bugüne kadar başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilerek, yolculardan Berlin-Brandenburg Havalimanı 'nda ciddi gecikmelere ve uçuş iptallerine hazır olmaları istendi.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'ndan (Ver.di) yapılan açıklamada, BER işletmecisi çalışanların dahil olacağı uyarı grev inin, 25 Ocak'ta ilk vardiyada başlayacağı ve geç saatlerde sona ereceği bildirildi.

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