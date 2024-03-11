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Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş ise derbinin ardından ikinci mağlubiyetini alarak 46 puanda kaldı.

Gaziantep FK aldığı kritik galibiyet sonrası düşme hattından çıktı ve puanını 31'e yükselterek haftayo 15. sırada kapattı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sorescu ve 85'te Draguş kaydetti.

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