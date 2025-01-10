Başkan Adalı, siyah-beyazlı futbol takımının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktör ve transferle ilgili konularda hata yapmadan bir süreç geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Adalı, "Beşiktaş'ın teknik direktör ve transferde hata yapma payı yok. Detaylı çalışarak, Beşiktaş camiasının önemini ve değerini bilecek hoca arayışımız var. Geçen hafta Sergen hocayla görüştük. Yabancı hoca alternatiflerimizle görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Sosyal medya ve taraftar baskısıyla teknik direktör getirmemizi ve transfer yapmamızı hiç kimse beklemesin. Şu an hocamız (Serdar Topraktepe) gayet iyi ve çalışmalarına devam ediyor. Bittiği dakika sizlerle paylaşacağım. Çok dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın geçmişte teknik adamlara yanlış tercihler nedeniyle yaklaşık 20 milyon avro tazminat ödediğini hatırlatan Serdal Adalı, "Bir hata, çok ağır mali tablolara sebebiyet veriyor. Bu hataları yapmamak istiyoruz. Arayışımız sürüyor. Süre alabilir. Yüz yüze görüşmeden bir karar vermem." şeklinde konuştu.

Göreve getirecekleri scout şefiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Adalı, "Scout şefi geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. İki gün kaldı. Görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sıkıntı yaşadı. Sözleşmesini feshettiği an onu da açıklayacağız. Bizim tarafımızda herhangi bir sorun yok. Kulübüyle sorununu çözdüğü dakika açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.