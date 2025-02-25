Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 55 yıl sonra Türkiye'de bir yabancı hakemin düdük çalmasıyla gündem olmuştu.

Maç sonrasında Trabzonspor da yaptığı açıklamalayla Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına Slavko Vincic'i talep ettiğini yazmıştı.

Beşiktaş'tan da yaşanan gelişmeler üzerine bir hamle geldi.

YABANCI HAKEM TALEBİ

HT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarına yabancı hakem atanmasını talep etti.

Beşiktaş'ın TFF'ye başvurusunu ilettiği yazıldı.