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Mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy'un listeleri şu şekilde:

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, yönetim kurulu listelerini teslim aldı.

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