Bunlar da ilginizi çekebilir

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

Fransa'nın kurtuluşuna zemin hazırlayan Normandiya Çıkarması 1944'te gerçekleşirken, harekâta ABD askerlerinin yanı sıra Fransız, İngiliz ve Kanadalı askerler de katıldı.

Leavitt, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin desteğiyle birlikte Fransa'nın Nazilerden kurtarılmasına gönderme yapmış oldu.

Fransız üyenin, ABD'nin Özgürlük Heykeli'ni temsil eden değerlere artık bağlı olmadığına dair yaptığı eleştiriye sert yanıt veren Leavitt "Adı bilinmeyen, düşük seviyedeki Fransız politikacıya şunu hatırlatmak isterim; Fransızlar Almanca konuşmuyorsa bu ABD sayesindedir. Minnettar olmalılıar." dedi.

Leavitt, bir gazetecinin Avrupa Parlementosundaki Fransız bir üyesinin ABD'ye yönelik eleştirilerine ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.