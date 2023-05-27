ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonu Louisiana State Üniversitesi'nin (LSU) kadın basketbol takımı oyuncuları ve Antrenörü Kim Mulkey'i ağırladı.

Biden'ın burada yaptığı konuşma sırasında arkasında dizilen sporculardan Sa'Myah Smith'in bayılması paniğe neden oldu.

Biden, Smth'in bayılması sebebiyle konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

ABD Başkanı, oyuncuların uzun süre ayakta kaldığını belirterek özür diledi.

Biden, kısa bir aranın ardından böyle bir şeyin ilk kez olmadığını söyleyerek, konuşmasına devam etti.

Antrenör Mulkey, Beyaz Saray sağlık personelinin müdahale ettiği Smith'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.