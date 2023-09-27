İnsanların bilgisayarları ve akıllı cihazları zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak kablosuz bir implant sayesinde, kullanıcılar yakında 'beyin interneti”ne sahip olabilir.

ABD’de yer alan Purdue Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından icat edilen beyin implantının, mevcut beyin çiplerinin aksine, kullanıcının beyin dalgalarını yakalamak için bir bilgisayara veya cihaza bağlanması gerekmiyor.

HER YERDEN HER ZAMAN BAĞLANMAK MÜMKÜN OLACAK

Araştırmacılar, bir pirinç tanesi büyüklüğündeki implantın insanların nerede olurlarsa olsunlar internete, bilgisayarlara ve diğer akıllı cihazlara bağlanmalarını sağladığını söyledi.

ALANINDA BİR İLK

Diğer taraftan, beyin sinyallerini harici bir cihaza bağlamak için birçok girişimde bulunulmuş olsa da, son araştırma nöral implantlar ve giyilebilir cihazlar arasında yüksek bant genişliğine sahip kablosuz iletişimi gösteren ilk çalışma oldu.

Çalışmada yer almayan California Üniversitesi'nden Jan Rabaey, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kafatasının dışından bir implantla iletişim kuran bir cihaza sahip olmak çok çekici. Pek çok insanın uğraştığı bir soruna yeni ve ilginç bir bakış açısı getiriyor.” dedi.

BEYİN ÇİPİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Purdue Üniversitesi’nin çiplerini yerleştirmek için doktorlar kafatasının üzerindeki deriyi çıkarıyor ve hassas bir cerrahi diş matkabı kullanılarak iki taraflı bir kraniyotomi gerçekleştiriliyor.

Kraniyotomiden sonra, beyne bağlı olmayan çiple akıll cihazlar arasındaki teması iyileştirmek için orta hat kafatası inceltiliyor.

İNSAN VÜCUDU DOĞUŞTAN DESTEKLEYEBİLİYOR

Bilim insanlarının açıklamasına göre, beyin de dahil olmak üzere insan vücudu, yüksek hızlı doğası vücut boyunca uzanan bir geniş bant kanalı oluşturan küçük elektrik sinyallerinin üretimine dayalı iç iletişimi doğuştan destekleyebiliyor.

Çalışmanın baş yazarı Shreyas Sen, “'Elektrik alan tabanımız vücut çevresinde olgunlaştığında, yüksek bant genişliğine sahip ultra düşük güçlü implanttan bilgisayara iletişim için beyin içinde de uygulanabilir olduğundan, bu araştırmayı yürütmek bizim için bariz bir seçim haline geldi.” dedi.