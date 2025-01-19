Biden, Gazze Şeridi'nde başlayan ateşkes nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Anlaşma için uzun süre diplomatik anlamda uğraştıklarını ve en sonunda bu anlaşmaya varılmasından çok memnun olduklarını söyleyen Biden, ateşkes anlaşmasının kendisinin mayıs ayında sunduğu taslağın hemen hemen aynısı olduğunu belirtti.

Joe Biden, "Bunca acı, yıkım ve can kaybından sonra bugün Gazze'de silahlar sustu. Bu, 31 Mayıs'ta ana hatlarını paylaştığım anlaşmaydı." diye konuştu.



İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasıyla bölge barışı için önemli bir mesafe katedildiğini belirten Biden, "Gazze'deki bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

"Amerika'yı bölgede daha geniş bir savaşa sürükleme riskini göze aldım. Eğer izlediğim yolu terk etseydim, bugün gördüğümüz ateşkese ulaşamayacağımıza karar verdim. Şimdi ise bölge temelden değişmiş durumda." diyen Biden, "İran'ın son birkaç on yılın en zayıf noktasında olduğunu, Hamas ve Hizbullah'ın da ciddi şekilde zayıflatıldığını" savundu.